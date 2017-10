Ontwikkelaar Dice geeft aan nog aan lootboxen in Battlefront 2 te werken

Dice, de voornaamste studio achter Star Wars Battlefront 2, heeft gereageerd op klachten over het lootbox-systeem.

Tijdens de bèta van Star Wars Battlefront 2, die woensdag eindigde, maakten spelers voor het eerst kennis met het loot drop-systeem van de game. Dit systeem zat niet in de voorloper van het spel en geeft mensen het idee dat deze lootboxen wel eens een betaalde dienst zou kunnen zijn.

Dit heeft ervoor gezorgd dat op Reddit een vurige discussie losbrak over dit soort systemen. Star Wars Battlefront 2 is niet het enige spel dat lootboxen bevat. Ook reageerden spelers al verontwaardigd op soortgelijke systemen in Middle-earth: Shadow of War, Destiny 2 en Call of Duty: WW2.

Kritische spelers noemen loot drop-systemen een vorm van gokken en uitbuiting. Zowel PEGI als ESRB hebben officieel laten weten dat zij dit niet zien als een vorm van gokken. Dit betekent echter niet dat gamers nu gerustgesteld zijn; er blijft veel kritiek op het toenemende aantal games dat gebruikmaakt van lootboxen.

Nu heeft Dice, die meewerkt aan de ontwikkeling van Star Wars Battlefront 2, gereageerd op de verontwaardiging van deze spelers: "Wees gerust, we luisteren naar alle spelers die net uit de bèta stappen. We hebben gekeken naar de meest bediscussieerde onderwerpen, van crates en progressie naar de Strike-modus en meer."

De ontwikkelaar geeft aan dat het volledige systeem nog niet in de bèta zat en dat deze ook nog steeds wordt bijgewerkt voor wanneer de game officieel uitkomt: "Als een doel om het systeem te balanceren werken we ernaar om de krachtigste items in het spel alleen verkrijgbaar te maken via in-game prestaties."

Op de officiële website is het volledige lijstje van Dice te lezen waarin zij doelen stellen aan het lootbox-systeem. Hieruit blijkt wel dat er inderdaad veel items verkrijgbaar zijn door deze aan te schaffen met echt geld. Het betekent dus dat lootboxen hoogstwaarschijnlijk zullen blijven, ondanks alle ophef.