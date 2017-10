Alle teamleden verzamelen voor Call of Duty: WW2 - Trailer

Met de komst van Call of Duty: WW2 is het tijd voor alle leden van je squad om zich weer bij je te voegen. In deze live action video wordt daar op een grappige manier naar gerefereerd.



In de video is te zien hoe een squad aan spelers zich langzaam maar zeker weer bij elkaar voegt om zich klaar te maken voor de release van de nieuwe Tweede Wereldoorlog-shooter.



De video bevat verder geen gameplay van het spel, dat vanaf 3 november beschikbaar is voor pc, PlayStation 4 en Xbox One.