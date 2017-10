Ontmoet Street Fighter 5-personage Zeku the Ninja Master

Er komt deze maand een nieuwe Street Fighter 5-personage uit in de vorm van Zeku the Ninja Master.



Het personage zat al in Street Fighter Alpha 2 als Guy's leraar. In SF5 richt hij een nieuwe vechtschool met een nieuwe vechtstijl op. In een nieuwe video is te zien hoe snel het personage in actie is.



Zeku moet op 24 oktober te downloaden zijn, en wordt natuurlijk ook onderdeel van de nieuwe Arcade Edition van de game die begin volgend jaar verschijnt.