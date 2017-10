Not a Hero en End of Zoe voor Resident Evil 7 - Gameplay

Vanaf 12 december verschijnt er nieuwe downloadbare content voor Resident Evil 7. Bekijk hieronder beelden van de dlc.

De vaak uitgestelde en gratis dlc Not a Hero verschijnt op 12 december op pc, PS4 en Xbox One. Not a Hero speelt zich na Resident Evil 7 af en bevat Chris Redfield die jaagt op Lucas Baker.



Op 12 december komt ook de laatste content voor de season pass uit, End of Zoe. Hierin komt Joe Zoe tegen. Zowel End of Zoe als Not a Hero zijn ook speelbaar met PlayStation VR.

Tot slot komt op 12 december ook de Gold Edition van Resident Evil 7 uit, waarin alle dlc zit. Bekijk hieronder beelden van Not a Hero en End of Zoe.