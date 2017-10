Japanse stemmen dankzij dlc voor Fire Emblem Warriors

Nintendo heeft bekendgemaakt dat Fire Emblem Warriors bij lancering gratis dlc krijgt om Japanse stemmen in te schakelen.

Met deze dlc is Fire Emblem Warriors ook in Nederland te spelen met de Japanse stemmen. De content is beschikbaar vanaf dat de game uitkomt en is gratis te downloaden.

Spelers moeten hiervoor wel op zoek naar de dlc in de e-shop, aangezien het niet in het spel inbegrepen is. Voor veel fans is het echter goed nieuws, aangezien al langer gehoopt werd op Japanse stemmen, maar Nintendo deze eigenlijk meestal niet beschikbaar stelde voor Engelse versies van Fire Emblem-games.

Fire Emblem Warriors is vanaf eind september al speelbaar in Japan en komt in het Westen uit op vrijdag 20 oktober voor Nintendo Switch en 3DS. Bekijk hieronder de trailer, waarin dit feit is onthuld. Daarbij wordt in de video opnieuw verschillende betaalde dlc bevestigd.