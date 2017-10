Assassin's Creed Origins-expo volgende week op Utrecht Centraal

Ubisoft organiseert volgende week een expositie op Utrecht Centraal waar je je alvast kan laten onderdompelen in het Egypstische sfeertje van Assassin's Creed Origins.

Vanaf dinsdag 24 oktober is de expo gratis te bezoeken op Utrecht Centraal. Fans kunnen hier verschillende voorwerpen uit de serie als standbeelden, kostuums en andere objecten zien. Tevens kunnen bezoekers Assassin's Creed-merchandise kopen, op de troon van Cleopatra zitten of net doen alsof ze in een hooibaal springen.

De expositie is te bezoeken tot en met zondag 29 oktober. Assasin's Creed Origins is vanaf vrijdag 27 oktober beschikbaar voor PS4, Xbox One en pc. Tegelijkertijd verschijnen ook Wolfenstein 2 en Super Mario Odyssey, die we allen uitgebreid gaan testen in een stream die dag.