Geheime first person-modus in pc-versie The Evil Within 2 ontdekt

Men is er achtergekomen dat je een speciale first person-modus in de pc-versie van The Evil Within 2 kunt inschakelen.



Om het eerstepersoonsperspectief in te schakelen, moeten spelers in de console commands 'pl_FPS 1' intypen. Vanaf dat moment is de complete game speelbaar in dit perspectief.



The Evil Within 2 is officieel niet ontwikkeld met dit camerapespectief in het achterhoofd. Hoewel het enkele bugs kan opleveren, maakt het de game nog enger, mede dankzij het feit dat spelers niet kunnen zien wat er achter zich gebeurt.

The Evil Within 2 is nu verkrijgbaar voor pc, PlayStation 4 en Xbox One.