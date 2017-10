Dit is de kracht van de Xbox One X - Video

SInds dit weekend is de officiële reclamespot van de Xbox One X te zien.



'Feel true power', zoals de commercial heet, moet wereldwijd op televisiestations worden gedraaid. In het filmpje zijn beelden van de console zelf te zien, alsmede diverse games als Assassin's Creed Origins, Cuphead, Halo Wars 2 en Battlegrounds. Ook worden er films getoond, die natuurlijk ook op de console kunnen worden afgespeeld.



De Xbox One X komt wereldwijd beschikbaar op 7 november. Het is, zoals Microsoft zelf regelmatig aangeeft, de meest krachtige console ooit gemaakt.