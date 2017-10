Originele Xbox-titels gelekt voor backwards compatiblity Xbox One

Er is een lijst verschenen van originele Xbox-titels die binnenkort backwards compatible zullen zijn met Xbox One.

Eerder deze maand liet Phil Spencer, hoofd van Xbox, weten dat de beloofde backwards compatibility met originele Xbox-games nog steeds dit jaar ging komen. Vooralsnog waren nog maar twee titels bekend die binnenkort op Xbox One speelbaar worden, namelijk Crimson Skies en Fuzion Frenzy.

Nu beweren verschillende Reddit-gebruikers dat zij een lijst van originele Xbox-games hebben aangetroffen in de online winkel op hun Xbox One.

In deze lijst staan niet alleen Fuzion Frenzy en Crimson Skies aangegeven, maar ook:



Psychonauts

Dead to Rights

King of Fighters: Neowave

Star Wars: Knights of the Old Republic

Ninja Gaiden Black

Bloodrayne

Sid Meier's Pirates! Pirates!

Red Faction 2

Prince of Persia: The Sands of Time

Grabbed by the Ghoulies

Hoewel nog steeds niet bekend is gemaakt wanneer de backwards compatiblity lanceert, verwachten veel fans dat dat dit nog in november gebeurt. Dit wordt gespeculeerd, omdat de backwards compatibility van Xbox 360-games in 2015 ook in november lanceerde, vlak nadat een soortgelijke lijst gevonden werd. Hoeveel games in totaal beschikbaar zullen worden via deze dienst is nog niet duidelijk.