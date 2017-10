Nintendo komt met Direct over Animal Crossing voor smartphone

Nintendo geeft woensdagochtend meer informatie over Animal Crossing voor mobiele platformen tijdens een speciale Nintendo Direct.

De Nintendo Direct van deze week is live te zien op 25 oktober om 5:00 uur in de ochtend, Nederlandse tijd. De uitzending gaat exclusief over de mobiele versie van Animal Crossing en niet over games voor 3DS of Switch.

De game werd aangekondigd in de lente van 2016 en zou een van de eerste smartphone-games van Nintendo worden. Met de komst van Super Mario Run bleek al dat Nintendo niet van plan was deze planning door te zetten.

Sinds in februari Fire Emblem Heroes uitgebracht werd is verder geen game meer van Nintendo op iOS en Android verschenen. In januari beloofde het bedrijf Animal Crossing niet later uit te brengen dan maart 2018. Of deze doelstelling gehaald wordt, komen we waarschijnlijk de nacht van woensdag op donderdag achter.

De Nintendo Direct is te volgen via het Twitch-kanaal van Nintendo.