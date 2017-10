Eerste 13 originele Xbox-games vandaag beschikbaar op Xbox One

Vanaf vandaag kun je originele Xbox-games spelen op de Xbox One.



Microsoft kondigde eerder al aan dat de Xbox One backwards compatibility zou krijgen met originele Xbox-games, maar een releasedatum was nog niet bekend. De games in kwestie kunnen gespeeld worden met disk voor mensen die de spellen in het bezit hebben. Ook kunnen ze gekocht worden via Xbox Live. Daar betaalt met 9,99 dollar per game voor. Een prijs in euro's is op dit moment niet bekend.



Het gaat om de volgende games: Psychonauts, Star Wars: Knights of the Old Republic, Ninja Gaiden Black, Dead to Rights, Crimson Skies: High Road to Revenge, Fusion Frenzy, Prince of Persia: The Sands of Time, Black, Sid Meier's Pirates!, Red Faction 2, BloodRayne 2, Grabbed by the Ghoulies en The King of Fighters Neowave.

Het is de bedoeling dat er uiteindelijk nog meer games beschikbaar komen. Alle games krijgen een verbeterde resolutie van 1080p, alsmede verbeterde laadtijden en een betere framerate.