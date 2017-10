De Shin Megami Tensei-game voor Switch blijkt deel 5 in de reeks te zijn. Atlus heeft dat onthuld met een trailer.



Tijdens het Switch-evenement begin dit jaar waar de line-up van de console voor het eerst uit de doeken werd gedaan, werd ook een Shin Megami Tensei-titel getoond. Nu is dus duidelijk dat het om het vijfde deel in de serie gaat. Atlus bracht een korte trailer van de titel uit. Verdere details, waaronder een releasedatum en meer info over de gameplay, ontbreken nog.



Shin Megami Tensei is een grote Japanse rpg-reeks die al jaren loopt en diverse subseries heeft. Ook de Devil Survivor- en Persona-games zijn onderdeel van de serie.