Er is een Game of the Year-editie van Hitman aangekondigd. Hier zitten nieuwe missies in.



Dat heeft de inmiddels onafhankelijke ontwikkelaar Io Interactive aangekondigd. De Game of the Year-editie bevat sowieso alle content uit seizoen 1 van de game, waaronder zeven locaties, bonusmissies, uitdagingen en contracts vallen.

De game bevat daarnaast de nieuwe campagne genaamd Patient Zero. Spelers moeten hierin zorgen dat een virus zich niet verspreid. De campagne bevat echter wel locaties die al in seizoen 1 voorkwamen. Tot slot bevat deze editie van de game ook nieuwe items, waaronder een clownspak en cowboypak, alsmede nieuwe wapens.

De Game of the Year-editie van Hitman verschijnt op 7 november voor pc, Xbox One en PlayStation 4. Mensen die alle originele missies al hebben kunnen voor 19,99 dollar (vermoedelijk zo'n 20 euro) upgraden. Tot slot komt op de releasedag ook een gratis update voor alle spelers die het lichtgebruik in de game moet verbeteren, alsmede nieuwe contracts toevoegt.