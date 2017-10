Metal Gear Survive komt op 22 februari naar Europa

Metal Gear Survive komt op 22 februari uit, zo heeft uitgever Konami aangekondigd.



Mensen die de Day One-editie op dag van release kopen, ontvangen vier extra gouden wapens, twee gebaren die te maken zijn tijdens het spelen, vier survival-sjalen, de 'Kabuki'-gezichtsverf, een 'the orange'-accessoire en een Mother Base-naamplaat.



De game komt naar pc, Xbox One en PlayStation 4. Hoewel de naam Metal Gear er aan is verbonden, speelt de game zich af in een alternatief universum waarin soldaten uit de Metal Gear Solid-reeks moeten zien te overleven tegen hordes aan zombies. Metal Gear-bedenker Hideo Kojima heeft niets met de titel van doen. Die is vertrokken bij Konami en werkt aan Death Stranding.