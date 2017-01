Batman: The Telltale Series Seizoen 1 review – Op de automatische piloot

Wordt er een game over Batman gemaakt, dan is de verleiding natuurlijk moeilijk te weerstaan daar geen volledige superheldengame van te maken: veel actie, Batarangs werpen en achtervolgingen in de Batmobiel. Zo vlak na de bejubelde Arkham trilogie verkiest Telltale Games een andere richting. De studio gaat de diepte in met Batman: The Telltale Series, door je de episodische game grotendeels als Bruce Wayne te laten ervaren.

Dat doet Telltale Games in een ouderwets uitziende animatiestijl, die doet denken aan diens eerdere game The Game of Thrones. Ditmaal uiteraard iets duisterder qua kleurgebruik en omgevingen, want de stad Gotham huist geen groene, weidse vergezichten of uitgestrekte sneeuwvlaktes. Gotham is namelijk rauw, grauw en vol donkere gebouwen en dat zie je terug in de game. De typerende Telltale Games-stijl is origineel en herkenbaar, maar desondanks grafisch achterhaald. Zeker als twee personages met elkaar knuffelen of zoenen ziet het er raar uit. Interactie is dus wat vreemd, maar aan de stilstaande omgevingen is niets aan op te merken. De diverse hoeken en gaten van Gotham bevatten namelijk genoeg detail om interessant te blijven. Je verkent buiten Gotham tevens Wayne’s fantastische villa en natuurlijk de bijbehorende Batcave; de ideale plek voor Bruce Wayne om met zijn belangrijkste raadgever te sparren: de butler Alfred.

Zijn raad heeft Bruce Wayne zeker nodig, want ook in deze Telltale-game wordt je voortdurend het vuur aan de schenen in de vorm van diverse dilemma’s gelegd. Als dievegge Catwoman aan Batmans arm over de rand van een gebouw bungelt, laat je haar dan vallen of red je haar? En als je haar later in het verhaal zoent, besluit je dan om haar andere liefje Harvey Dent over jullie romance te vertellen? De grijpgrage kattenvrouw is echter niet het enige personage uit de Batman-franchise - die bol staat van de schurken, helden en alles daar tussenin - die de revue passeert. Zo laat de Joker zijn gezicht even zien, bemoeit journaliste Vicki Vale zich met jouw zaken en krijg je ondersteuning van politiecommissaris Gordon.

Helemaal Batman

De verschillende personages zijn daarbij allemaal erg eigenzinnig; iedereen heeft een uitgesproken persoonlijkheid en dat brengt de studio subtiel doch duidelijk over. Het is daarom zelfs voor de Batman-leken inzichtelijk hoe deze personages in elkaar steken. Hun verhaallijnen zijn bovendien slim in elkaar gevlochten: terwijl Harvey Dent zich bezighoudt met zijn strijd om het burgemeesterschap, zien we bijvoorbeeld de maffiabaas Carmine Falcone zich daar iets te enthousiast mee bemoeien. Alle personages staan zo direct en indirect met elkaar in verband.

Hoe die fascinerende personages in een Batmanstripverhaal-waardig verhaal met elkaar de interactie aangaan, maakt de game de moeite waard voor Batman-fans. Het is echter jammer dat de gameplay niet hetzelfde niveau bereikt; het biedt namelijk weinig uitdaging. De gevechten beperken zich namelijk tot een snelle QTE-interactie voor een aanval en vergen verder weinig eigen inbreng. Er is daarnaast tevens weinig intellectuele uitdaging te vinden; Bruce Wayne heeft in zijn kantoor bijvoorbeeld een schaakspel dat zijn gadgetruimte opent, maar de studio laat de kans liggen om hier een puzzel van te maken. Je hoeft enkel de melding ‘maak de gadgetruimte open’ te selecteren en dat staat hij al tussen zijn drones en andere technische snufjes.

Linkje leggen

In de plaats van puzzels introduceert Telltale Games de mogelijkheid om verbanden – zogeheten Links - tussen voorwerpen te leggen. Zo ligt er bijvoorbeeld een lege fles chemicaliën op een tafel waarvan jij moet achterhalen of het de dood van een bewaker heeft veroorzaakt. Het kan echter ook in verband worden gebracht met een potentiële terroristische daad waarbij het gevaarlijke middel via het metrostelsel van de stad wordt verspreid. Je moet zodoende op een detectiveachtige wijze te werk gaan door alle items te bestuderen en dan vervolgens aan andere objecten te linken. Zo achterhaal je uiteindelijk wat zich in een ruimte heeft afgespeeld. Die puzzels zijn echter niet moeilijk omdat de verbanden vaak heel logisch zijn.

Die lage moeilijkheidsgraad draagt bovendien bij aan hoe snel je door de game heen bent. Waar de meeste episodische games zo’n 2 tot 2,5 uur per episode duren, zit Batman: The Telltale Series daar ver onder met een totale speeltijd van hoogstens anderhalf uur per episode. Dat is jammer, want Telltale Games’ verhaalvertelling is zo sterk dat je jezelf echt Batman waant. Je wordt daarbij voor belangrijke dilemma’s gezet en maakt keuzes over mensenlevens en tactiek. Dat spannende Batman-gevoel zou nog lang kunnen blijven hangen, ware het niet dat de game dan alweer is afgelopen.

Zo meeslepend als andere games uit het oeuvre van Telltale Games is deze game echter niet, omdat je weet dat er dingen zijn die Batman nooit zal doen. Batman zal bijvoorbeeld nooit iemand doden. Hoewel de keuzes soms groots en van invloed lijken, is het gevoel dat jouw keuzes het verhaal daadwerkelijk beïnvloeden zeer klein. Soms moet je kiezen tussen twee locaties waar iets crimineels plaatsvindt, maar kom je uiteindelijk toch op bij de locaties terecht. Harvey Dent lijkt dan bijvoorbeeld in het begin een normale man, maar je hoeft geen enorme Batman-expert te zijn om te weten dat hij uiteindelijk in de meedogenloze Two-Face zal veranderen. Hetgeen uiteraard zowel zijn relatie met Batman als die met Bruce Wayne aantast. Enerzijds voelt de game dus authentiek, maar is bijgevolg ook voorspelbaar en allesbehalve spannend. Het criminele Gotham City dat vele opmerkelijke persoonlijkheden huist, is zodoende moeilijk saai te noemen, maar Telltale Games doet er veel te weinig mee.

Batman: The Telltale Series is voor deze review gespeeld op de Xbox One. Daarnaast is de game ook op de pc, Mac, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 en mobile verkrijgbaar.