Shovel Knight: Spectre of Torment review – Mager en fijn

Precies zoals ontwikkelaar Yacht Club vier jaar geleden beloofde in hun succesvolle Kickstarter wordt hun door retrogames geïnspireerde 2D-platformer Shovel Knight nog steeds ondersteund met nieuwe verhaallijnen. Wat begon als het avontuur van een ridder met een schoffel werd een jaar later gratis uitgebreid met het verhaal van Plague Knight. Nu is er weer een andere voormalige vijand van Shovel Knight aan de beurt. In Spectre of Torment speel je als de Magere Hein-achtige Spectre Knight.

Spectre Knight is niet alleen een compleet andere verschijning naast de twee eerder speelbare personages, hij laat zich ook compleet anders besturen. Erg hoog springen zit er niet in, maar door tegen muren op te lopen en naar vijanden toe te dashen is hij bijzonder veelzijdig in gebruik. Helemaal door die laatste vaardigheid worden de levels een aaneenschakeling van sprongen en dashes, wat het spel een heerlijke flow geeft. De handigheid waarmee je nu ineens volop in de aanval kunt gaan of jezelf op het laatste moment kunt redden van een val in een bodemloze put zorgt ervoor dat Spectre Knight de tot nu toe tofste ridder is om mee te spelen.



Op de schop

Het helpt natuurlijk ook dat voor de derde keer de domeinen van de Knights of no Quarter op de schop zijn genomen om de bewegingsvrijheid van Spectre Knight alle ruimte te geven. Verhaaltechnisch gezien is daar een goede reden voor, want als eerste volgeling van de kwaadaardige Sorceress moet je de andere eindbazen uit Shovel Knight rekruteren. Dat doe je deze keer zonder kaartscherm waarin je van level naar level beweegt, maar via een magische spiegel in een kleine hubwereld. Vanuit deze plek – bomvol grappige details, easter eggs en een minigame hier of daar – teleporteer je naar de verschillende levels.

Spectre of Torment is daardoor beduidend korter dan de andere campaigns, maar dat mag de pret niet drukken. De levels zijn leuker, afwisselender en beter ingericht op de mogelijkheden van het speelbare personage. Ook zijn er hommages aan nieuwe klassieke games ook te ontdekken. Wie de mijnkarretjes uit Donkey Kong Country een warm hart toedraagt, kan zijn lol op in de verhaallijn van Spectre Knight.

Tot in de puntjes

Alles wat de originele Shovel Knight zo goed wist te maken zit er echter ook nog steeds in, van de fantastische retrosoundtracks en de perfecte moeilijkheidsgraad tot het slimme leenwerk van andere games. In ieder level is wel een klein eerbetoon aan een ander spel te ontdekken dat naadloos tussen de rest van de gameplay past of functioneert als een knipoog naar de oorspronkelijke bron.



De simpele verhaallijn die deze keer verteld wordt in met sepiatinten gekleurde flashbacks is simpel en effectief, maar helemaal tof is hoe het oog voor detail ook in ieder gameplay-onderdeel van Spectre of Torment verwerkt zit. Tussen de levels door kunje bijvoorbeeld nieuwe vaardigheden vrijspelen in ruil voor rode schedels die op de meest slinkse plekken verstopt zitten. Een klein stukje zweven of Spectre Knights zeis kunnen gooien zijn bovendien skills die bijzonder goed van pas komen wanneer het je net te heet onder de voeten wordt.

Als een schim voorbij

Cruciaal zijn deze vaardigheden niet, je kunt zelf beslissen in welke volgorde je de levels doorloopt. Op die manier geeft deze campaign je net wat meer vrijheid dan in de andere twee verhaallijnen. Dat de geleidelijke opbouw naar steeds moeilijkere levels daarmee verloren gaat is helaas wel een gemis. Met een speelduur van ongeveer vier uur – afhankelijk van hoe vaak je het loodje legt – is Spectre of Torment ook voorbij voordat je er erg in hebt. De Feats – een soort Achievements – bieden een reden om de levels opnieuw te spelen. Best leuk, maar het kan niet verhullen dat je voor je volgende Shovel Knight-fix geduldig moet wachten op de volgende gratis te downloaden uitbreiding waarin de stinkend rijke Treasure Knight de hoofdrol speelt.

Shovel Knight: Spectre of Torment is gratis als je de originele Shovel Knight hebt gekocht. Het spel is los verkrijgbaar voor 9,99 op de Switch, pc, Xbox One, PlayStation 4, Wii U en 3DS.