Just Dance 2017 Nintendo Switch review - Is Sorry wel genoeg?

Vier maanden geleden verscheen Just Dance 2017 in de winkels, maar nu Nintendo Switch uit is en Just Dance daar ook voor verkrijgbaar is kun je de game letterlijk overal spelen. We doen onze voetjes van de kantoorvloer met maar één doel: testen of dit de ultieme partygame is die de Switch goed kan gebruiken.

Aan de gameplay is zoals verwacht weinig veranderd, want Just Dance doet eigenlijk al acht jaar hetzelfde. Zoals altijd zie je neongekleurde dansleraren op je scherm, die je dan zo goed mogelijk moet nadoen. Nummers in Just Dance 2017 zijn onder andere Justin Biebers Sorry, Cake by the Ocean van DNCE en Titanium van David Guetta met Sia. Lekkere popnummers waarop je gemakkelijk kunt dansen. Zoals altijd zijn er ook een aantal buitenlandse, originelere muziekkeuzes aan toegevoegd, zoals Oishii Oishii van Wanko Ni Mero Mero, Cola Song van Inna en PoPiPo van Hatsune Miko. Alles om een feestje op gang te brengen.

Overal dansen

Op zich zou deze Switch-uitgave van de dansgame de beste versie tot nu toe moeten zijn. Immers heeft de game nog wat extra maandjes gehad om ontwikkeld te worden op het platform en bovendien is grootste potentiële toegevoegde waarde het feit dat je nu overal kunt dansen. Je kunt dus naar een feestje gaan met je Switch in je tas, hem op tafel neerzetten en met zes man dansen. Twee spelers kunnen de Joy-Cons gebruiken, terwijl de rest de Just Dance-app op zijn telefoon zet om mee te kunnen doen.

Dat klinkt in theorie ideaal, maar in praktijk is het scherm van Switch te klein om met zoveel mensen plezier te hebben. Je bent sowieso op een afstandje aan het kijken haar het kleine scherm, omdat je ondertussen dansmoves maakt. Je kunt de Switch natuurlijk aan de televisie hangen, maar dat betekent wel dat iemand dan een Switch-dock moet hebben (of dat je die ook nog moet meeslepen). Het is geen fijne situatie, want als er iets een partykiller is, dan is het wel als er teveel gedoe is rondom de techniek. Erg jammer, want als je met een simpele draad de Switch aan een tv-scherm kon hangen, dan was het aanzienlijk aantrekkelijker even een dansje te wagen.

Handzame Joy-Cons

Dat overal kunnen dansen waar je maar wil, en het Switch-exclusieve nummer How Deep Is Your Love van Calvin Harris, zijn de enige elementen die de Switch-versie doen verschillen van de game op andere systemen. Toch biedt Switch desondanks wel meerwaarde als we het vergelijken met de Wii U-variant, waarbij je die grote Wii-controllers in je handen moet houden tijdens het dansen. Nu zijn dat alleen de Joy-Cons, die lekker klein en handzaam zijn. Voor veel spelers blijft het een gehannes met smartphones, omdat het toch gevaarlijk is daar enthousiast (en mogelijk onder invloed) mee in het rond te zwaaien, maar speel je slechts met zijn tweeën, dan zijn die Joy-Cons een absolute uitkomst door hun kleine formaat.

Verder is Just Dance 2017 op Switch dezelfde toffe dansgame als op de andere consoles. In de nieuwe modus Just Dance Machine moet je een ruimteschip startklaar maken door verschillende stijlen te dansen en zo brandstof te generen. Nu is Just Dance niet een game waarin heel veel diverse stijlen voorbij komen, want het meeste komt toch neer op enorm druk met de armen zwaaien, maar qua muziekstijlen zit er veel verschil in.

Just Dance Unlimited

Just Dance is een franchise waarvan in de basis maar weinig veranderingen worden aangebracht. Het ziet er hetzelfde uit, er verandert weinig in de menu’s, de choreografieën zijn dezelfde stijl en de tracklist zit altijd bomvol overpopulaire popnummers en gekke gangmakers. Ubisoft voegt er elk jaar hoogstens een nieuwe modus aan toe, dat meestal niet veel verschil maakt voor het concept achter de game. Er is echter een uitschieter, de grootste vernieuwing van de afgelopen jaren: Just Dance Unlimited. Deze abonnementsservice waarmee je choreo’s en nieuwe nummers kunt streamen zit nog steeds in de game.

Sterker nog, je krijgt er op Switch een gratis abonnement van drie maanden op. Niet dat we daar direct een gat in de lucht van springen: Ubisoft moet echt sneller nieuwe releases op de dienst uitbrengen. Er verschijnen nu slechts een paar nieuwe nummers per maand op en daarmee doen ze geen recht aan de razendsnel verschijnende muziekreleases in dit Spotify-tijdperk. Als Ubisoft Unlimited goed aanpakt, dan is een fysieke, jaarlijkse release namelijk helemaal niet meer nodig en kan de game voortdurend actueel zijn.

Just Dance 2017 is nu verkrijgbaar op Switch en was al te koop voor PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360, Wii U, Wii en pc.