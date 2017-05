Farpoint review - Spectaculairste generieke shooter ooit

Farpoint zal niet herinnerd worden vanwege zijn ietwat saaie verhaal over gestrand zijn in de ruimte. De game zal ook niet te boek gaan als een game met de meest prachtige en variërende omgevingen. Of als een game met een geweldig scala aan iconische vijanden. We zullen Farpoint echter wel herinneren als de game die misschien wel het moment markeert waarop PlayStation VR eindelijk volwassen begint te worden. Dit is de game die PS VR zo keihard nodig heeft en het levert precies wat we verlangen.



Zonder vr zou Farpoint een tergend saaie, eentonige en vooral weinig originele game zijn. Na een incident op een ruimtestation stranden jij en twee andere ruimtewetenschappers op een onbekende, vijandige planeet. Terwijl jij die twee andere overlevenden zoekt, ontvouwt zich een nogal oppervlakkig verhaal waarin wat elementen en sfeerinvloeden van films als Alien en Interstellar te bespeuren zijn, zonder dat de game ooit ambieert zelf een sciencefictionklassieker te worden waarin je vrijwel permanent in een nagenoeg rechte lijn door een dorre woestijn rent terwijl je voortdurend dezelfde vijanden aan pulp schiet. Klinkt niet héél erg aantrekkelijk, toch?

Geweldig voor vr

Dat maakt allemaal geen zak uit. Vr-games zijn namelijk anders dan ‘gewone’ games. Bij een traditionele game is dit reden genoeg om ‘m af te serveren, maar als vr-titel doet Farpoint iets bijzonders. Deze game is namelijk helemaal van de grond af aan ontworpen als vr-game en ieder detail is er om jou in die virtuele ervaring te houden.



Het is een game die je het liefst staand speelt en je stelt dan ook zelfs je eigen lengte in, zodat het camerastandpunt precies voor jou klopt. Voortdurend rechtdoor lopen, met hooguit wat kleine variaties naar links of rechts, is ineens heel logisch en sluit bovendien misselijkheid vrijwel volledig uit. De game drijft er zelfs zelf de spot mee door in het begin meermaals te verkondigen dat ‘overlevers vooruit bewegen’. Een statement dat ook op de game zelf slaat. Farpoint is absoluut een overlever in het vr-segment doordat het zelf ook vooruit beweegt. De game is weliswaar eenvoudig opgezet, maar volledig toegespitst op vr en dat werpt zijn vruchten af in de vorm van een zéér prettige vr-ervaring.

Aim Controller blijkt schot in de roos

Maar de grootste troef van de game is de PlayStation VR Aim Controller. De game is te spelen zonder Aim Controller, maar doe jezelf een lol en schaf deze game gewoon aan mét. Dit ogenschijnlijk kale stuk plastic is misschien een stuk minder cool om te zien dan de voor de PS3 uitgebrachte Sharpshooter, maar werkt perfect. Dit is geen plastic hulpstuk waar je een Move inschuift, maar een op zichzelf staande controller die ook als zodanig wordt herkend door de console. De Aim Controller is voorzien van alle knoppen die de Dual Shock normaliter heeft en je beschikt dus over genoeg knoppen en pookjes om te lopen, ter herladen of granaten af te vuren. Zelfs een screenshot sharen is geen enkel probleem met deze controller.



In de game wordt dat stuk plastic ook nog eens perfect vertaald naar een virtueel schietijzer. Dit is de droom: met een ‘echt’ wapen schieten in een virtuele realiteit. Heel gaaf is hoe je het wapen nauwkeurig voor je oog moet houden om gebruik te maken van de holografische scope. En omdat vr nou eenmaal in 3D is, kun je het wapen voor beide ogen houden, afhankelijk van wat jij fijner vindt. Een oogje toeknijpen om helemaal perfect de vijand in de verte op de korrel te nemen maakt de vr-ervaring af. Ook tof is hoe je van wapen wisselt: door het wapen letterlijk over je schouder te slaan, alsof je van je rug een andere gun pakt. Het voelt ontzettend stoer. Je overburen vinden het er misschien bespottelijk uitzien hoe je met een wit stuk plastic door je huiskamer zwaait, maar fuck it. Dat is niet je grootste zorg. Dat zijn al die verschrikkelijke spinnen in Farpoint.

Arachnafobia

Farpoint is niet geschikt voor mensen met arachnofobie. De vijanden bestaan namelijk vrijwel volledig uit spinachtigen, in allerlei soorten en maten. Dat is een beetje eentonig, hoewel de achtpotige aanvallers voor genoeg spanning zorgen. De spinnen van het formaat gezinsauto vormen weliswaar een grotere uitdaging door hun dikke pantser, maar het zijn de kleine rotzakjes die voor de meeste stress zorgen. Als een soort Facehuggers uit Alien bespringen ze je, iets dat in vr nog net even wat meer ‘in your face’ is.



Die stressmomentjes zorgen er samen met staand spelen en het fysiek rondbewegen van je wapen voor dat Farpoint echt een game is die je zweet op het voorhoofd bezorgt. Farpoint is intenser dan eigenlijk alles wat we tot nu toe op PlayStation 4 in vr hebben mogen spelen en een logische stap na schiettentgames als Until Dawn: Rush of Blood. Meer van dit graag!

Farpoint is nu verkrijgbaar voor PlayStation 4.