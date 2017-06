DiRT 4 review - Lekker aanmodderen

Als één gamebedrijf keer op keer heeft laten zien te weten hoe je een steengoede rallygame maakt, dan is het wel Codemasters. Natuurlijk met de gloriedagen van Colin McRae Rally, maar ook met de daaropvolgende DiRT-reeks. Zelfs een pauze van enkele jaren verandert daar weinig aan.

Bruut

Want laten we wel zijn: Dirt 4 komt nu uit na een tijd van onzekerheid. Dirt 3 kwam in 2011 uit in een periode waarin Codemasters eigenlijk niet meer zo goed wist wat het met zichzelf aan moest. De een weet de mineurstemming aan verminderde interesse in racegames, de ander stelde dat het gewoon allemaal anders moest. Pas anderhalf jaar geleden kregen we een nieuwe aanpak ook echt voor onze kiezen, in de vorm van de zeer realistische, brute en ijzersterke titel Dirt Rally – die in Steam Early Access met behulp van de community ontwikkeld werd.



De komst van Dirt 4 is dan ook betrekkelijk snel na z’n voorganger, al hebben we in dit geval te maken met een iets ander soort game. Want hoewel puristen Dirt 4 met hetzelfde niveau van realisme kunnen spelen als Dirt Rally, voelt Dirt 4 in elk opzicht meer als de opvolger van Dirt 3. De game is toegankelijker, bevat meer disciplines en speelstanden én een hogere mate van algemene afwerking.

Rpg

Het meest bijzonder zijn zonder meer de Rpg-elementen in Dirt 4 – die we stiekem voor een deel nog kennen uit oudere Codemasters-titels. Je kiest niet alleen je eigen auto’s uit (zowel via dealers als een soort marktsplaats voor gebruikte exemplaren), maar ook al je teamleden (van monteurs tot pr-contactpersonen), sponsoren, de kleurstelling van je team en zelfs de manier waarop je thuisbasis wordt opgebouwd. Al die zaken bij elkaar bepalen hoe goed je auto (in de carrièrestand) presteert, maar ook hoe goed jouw sleutelaars zijn in het afstellen en repareren van je scheurmonster in rustmomenten tussen de competities door. Het feit dat je zo bewust bezig moet zijn, geeft de carrièremodus een extra dimensie.

Natuurlijk zijn er ook genoeg mogelijkheden om onder minder druk in actie te komen. Je kunt naar hartenlust vrij rijden, zowel op rallyproeven als een open terrein, waarop lessen en speciale uitdagingen te volgen zijn. Dit biedt ook de beste kans om te leren omgaan met de verschillende auto’s en disciplines: naast rallysport en rallycross (racen met rallyauto’s op afgesloten circuits) zijn er ook vederlichte buggy’s en enorme trucks om op grote, bonkige moddercircuits in Amerika te racen. Ook de online multiplayerstanden bieden genoeg variatie, zowel middels directe competities als indirect volgens getimede leaderboards. Alleen het opzetten van eigen ‘leagues’ (zoals in Dirt Rally) is pas enige tijd na de launch mogelijk.

Procedureel genereren

Het grootste nieuwe paradepaardje van DiRT 4 vinden we in de vorm van ‘Your Stage’, waarmee je naar wens een klassementsproef (volgens gewenste lengte en complexiteit) procedureel kunt laten genereren. Op papier een waanzinnig tof idee, omdat je hiermee over schier oneindig veel verschillende parkoersen beschikt. In de praktijk valt het echter tegen. Het aantal onderscheidende secties is nogal beperkt, waardoor je op vrijwel elke proef bijvoorbeeld dezelfde haarspeldbocht (soms zelfs meermaals) tegenkomt. Daardoor heeft elke route dezelfde look en feel als z’n voorgangers en missen eigenlijk alle rallyproeven een eigen karakter.



Wel verdient Codemasters een pluimpje voor de techniek, want de door ons geteste PlayStation 4-versie draait netjes en soepel in zestig frames per seconde. Opvallend genoeg oogt Dirt 4 echter wel wat flets en soms zelfs kaal – waarbij de identiek ogende klassementsproeven niet bepaald bijdragen aan een karakteristieke presentatie. Ook klinken de motorgeluiden wat minder heftig dan we hadden gewild. Audiovisueel is het alles bij elkaar niet slecht, maar de rauwe bruutheid van Dirt Rally’s presentatie wordt zeker niet geëvenaard.



DiRT 4 is getest op PlayStation 4 en vanaf 9 juni verkrijgbaar, tevens voor Xbox One en pc.