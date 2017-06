ARMS review – Armpje drukken Deluxe

In ARMS zijn slungelig lange armen dé ultieme wapens in de boksring. Alle vechtersbazen beschikken op een of andere manier over ledenmaten die onnatuurlijk lang uitgerekt kunnen worden om hun tegenstander een flinke mep te verkopen. Geworstel van dichtbij is daardoor niet meer nodig. Rivalen kunnen elkaar uit tegenovergestelde hoeken van de arena een behoorlijke opdonder geven.

ARMS is daarmee een fighting-game met een twist. Er zijn geen ingewikkelde knoppencombinaties nodig die je uit je hoofd moet leren om te winnen. Het draait in ieder gevecht simpelweg om klappen uitdelen met je linker dan wel rechterarm. Ondertussen moet je ook de aanvallen van je tegenstander blokkeren of ontwijken met een stap opzij of een sprong. Dat klinkt bijzonder simpel en dat is ARMS tot op zekere hoogte ook. Geef de controller aan iemand die het spel nog nooit gespeeld heeft en hij of zij kan meteen al aardig huishouden.



Snel en spectaculair

Dat is vooral ook te danken aan de bewegingsbesturing die behoorlijk voor zich spreekt. Met een Joy-Con in iedere hand deel je stoten uit door de controllers naar voren te bewegen. De richting die je arm uitschiet kun je nog enigszins bijstellen door de controller te kantelen. Door een aanval wat effect te geven kun je bijvoorbeeld een beweging die eerst op een misser leek alsnog waardevol maken. Iedere aanval is te ontwijken of te blokkeren, maar die laatste optie laat je wel bijzonder open voor een grab die behoorlijk wat schade doet. Wie echt op hoog niveau wil spelen doet er waarschijnlijk verstandiger aan om over te stappen op een reguliere controller, omdat daarmee net wat minder vaak per ongeluk de verkeerde input gegeven wordt. Toch moet gezegd worden dat de bewegingsbesturing over het algemeen prima werkt.



ARMS is in een notendop een soort kat-en-muisspelletje van twee vechters die elkaar in de arena te slim af proberen te zijn. Potjes in ARMS voelen razendsnel, draaien evenveel om ontwijken als om stoten uitdelen en zien er bovendien altijd spectaculair uit. De game heeft een frisse grafische stijl en een soundtrack die vanaf het startscherm al in je hoofd blijft zitten.

The right to bear ARMS

Wie de basis een beetje onder de knie heeft kan duiken in de diepere laag van de verschillende armen en hun bijwerkingen. Een boemerangarm is ideaal om je tegenstander te flankeren terwijl een paraplu-arm schade uitdeelt en tegelijkertijd de aanval van een vijandige arm blokkeert. Iedere arm heeft bovendien een bonuseffect. Door je aanval even op te laden kun je zelfs een mep een elektrische schok of een bevriezend effect meegeven.



Nog een beetje extra diepgang is er onder andere te vinden in de kleurrijke personages. De cast is behoorlijk bont met mummies, filmsterren, skateboarders en mislukte experimenten. Stuk voor stuk hebben ze bovendien unieke perks. Spring Man hoeft bijvoorbeeld zijn armen niet op te laden als hij bijna uitgeschakeld is en Twintelle kan met haar magische haar kleine

stukjes zweven. De personages verschillen wat uiterlijk betreft van elkaar, maar ook hun standaard selectie van armen is net even anders.

ARM-sport

De verschillende opties van armen en personages is gigantisch en dat merk je ook wanneer je online gaat. Bij standaard gevechten ontwikkelt iedereen al snel een favoriete combinatie, maar verschillende speelstanden vragen om verschillende aanpakken. In V-Ball speel je een variant op volleybal waarin trage armen minder goed van pas komen. Hoops is ondertussen een soort basketbal waarin je je tegenstander moet dunken in de basket. Dat doe je met grabs, waardoor snel kunnen ontwijken des te belangrijker wordt.



Het online gedeelte is waar de meeste lol is te vinden in ARMS. In het lobbysysteem zit je continu met meerdere spelers en wissel je na iedere match van tegenstander en soms zelfs van speelstand. Gewone gevechten worden op die manier afgewisseld met de twee sporten, maar ook met een modus waarin je doelwitten moet raken en een co-opmodus waarin je het met ze drieën tegelijk tegen een zesarmige eindbaas opneemt. Het is snel, afwisselend en geniaal in zijn eenvoud.

Heeft ARMS ook BENEN?

Voor wie deze vlugge en afwisselende manier van spelen niet zo ziet zitten is er altijd nog Ranked. Deze speelstand moet je echter wel vrijspelen door de Grand Prix op medium (in het spel niveau 4) uit te spelen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan want deze moeilijkheidsgraad is meteen een keiharde reality check. De computergestuurde tegenstander laat je namelijk met gemak alle hoeken van de ring zien. Het is een uitstekende training voor het echte werk, al toont het meteen ook aan waar ARMS een beetje tekortschiet. Er is een korte tutorial voor de basismoves, maar de gevorderde technieken blijven onderbelicht.



De Grand Prix heeft ondertussen een speciale eindbaas, maar voor de rest is het allemaal precies hetzelfde als wanneer je online speelt. Aan een verhaal of tussenfilmpjes ontbreekt het en dat is gek, want de personages van ARMS barsten van de persoonlijkheid. Dat daar niet meer mee wordt gedaan is gewoon verschrikkelijk zonde. De kleine hints die het spel geeft over de wereld buiten de arena smaken in ieder geval naar meer.



ARMS heeft de uitstekende basis van een goed gevechtssysteem, maar er had tegelijkertijd ook nét iets meer ingezeten. Nintendo heeft al aangegeven het spel na de lancering te blijven ondersteunen met nieuwe personages, armen en arena’s, maar aan vermaak voor de eenzame speler ontbreekt het nu een beetje. Wat er na het vrijspelen van de online ranked-speelstand overblijft – voor wie niet tegen menselijk bestuurde tegenstanders wil spelen – is karig. Alleen het verzamelen van cash om alternatieve armen voor je favoriete personage vrij te spelen blijft dan nog over.



ARMS is vanaf 16 juni 2017 verkrijgbaar voor de Nintendo Switch.