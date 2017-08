F1 2017 review – Scheuren in heden en verleden

De Formule 1-games van Codemasters zijn sinds 2009 jaarlijks verschenen, met ups en downs. Features kwamen en gingen, net als bugs en bepaalde extra content. Bijna elke editie was op zijn minst adequaat, sommige zelfs erg goed. F1 2017 valt in de laatste categorie.



Van een radicale verandering die de échte Formule 1 heeft doorgemaakt dit seizoen – met de introductie van agressievere, snellere auto’s dankzij onder meer grotere vleugels en banden – is in elk geval niet echt sprake bij de nieuwste versie van de game. Voor 85 procent komt F1 2017 overeen met zijn voorganger, in elk geval qua opzet. De carrièrestand en de meeste online-opties zijn in hoofdlijnen eigenlijk weinig veranderd. En dat is prima, want in F1 2016 waren deze zaken ook naar behoren.

Agressiever en sneller

Het grootste verschil zit zonder meer in het rijgedrag van de eerdergenoemde agressievere, snellere auto’s. De verhoogde hoeveelheid downforce en rubber zorgen voor extra grip in de bochten, waardoor je harder de hoek om kunt. Dat wil echter niet zeggen dat het ook gemakkelijker is om de bolides te besturen: wie eerdere F1-games heeft gespeeld, zal zichzelf echt even moeten ‘herprogrammeren’ om met een hoger tempo bochten te nemen. Een toffe uitdaging voor met name de doorgewinterde F1-gamers.



Verder is er nog een sloot nieuwe of uitgebreide features, zoals de mogelijkheid om een opwarmronde te rijden voor de race en meer handelingen te moeten uitvoeren tijdens een pitstop. In de carrièremodus verdien je door het uitvoeren van opdrachten in de vrije trainingen van elk Grand Prix-weekend wederom ontwikkelingspunten, die je ditmaal echter aan veel meer (ruim honderd) verschillende eigenschappen van je wagen kunt toekennen. Bovendien kun je het ontwikkelingstempo laten opvoeren, maar wel met het risico dat bepaalde upgrades hun doel missen.

Content met content

‘Ouderwetse’ hardcore liefhebbers zoals ondergetekende mogen zich gelukkig prijzen met de klassieke auto’s in F1 2017, die Codemasters met liefde heeft nagemaakt. De diverse McLarens, Williamsen, Ferrari’s, een Renault en zelfs een Red Bull van tussen eind jaren tachtig en 2010 zijn niet alleen heel anders (nota bene iets gemakkelijker) te besturen dan hun moderne tegenhangers, maar produceren ook werkelijk zalige motorsymfonieën.



Ook de mogelijkheden om op korte varianten van bepaalde circuits en zelfs een nachtelijke versie van het stratencircuit van Monaco te racen zijn tof. Het blijft niet bij losse races: veel extra content is op leuke wijze verwerkt in de carrièrestand. Geen zin om een hele F1-loopbaan te doorlopen met je eigen avatar? Dan kun je ook een van de diverse eenvoudiger opgezette kampioenschappen rijden, bijvoorbeeld op een keur aan aansprekende circuits of met louter bepaalde klassieke raceauto’s.

Plastic

Het is niet enkel rozengeur en maneschijn; pardon, benzinegeur en bodemplaatvonken. F1 2017 ziet er echt wel ietsje beter uit dan zijn voorganger – vooral het gras heeft de nodige aandacht gehad – maar als geheel blijft de look te plastic om aansprekend te zijn anno 2017. Ook zijn de animaties van coureurs in gesprek met hun teamleden voorafgaand aan een sessie (weer) nogal repetitief, waardoor je al na een paar races niet meer hetzelfde ‘realistische’ gevoel krijgt als de eerste keer.

Kwalijker is de screen-tearing in de PS4-versie, waarbij ook de framerate niet rotsvast op zestig beeldjes per seconden lijkt te zitten. En dan zijn er nog bepaalde bugs, zoals het wegvallen van geluid bij het starten van een race. Meldingen van collega’s over een spontaan zwart scherm en uitzonderlijk lange laadtijden hebben we zelf niet ervaren.



F1 2017 is daarom zeker niet perfect, maar wel behoorlijk goed. De game is veel meer dan een obligate nieuwe jaarlijkse editie, getuige de indrukwekkende manier waarop zowel de allernieuwste als de oudere F1-auto’s in F1 2017 zijn gestopt. Meer dan genoeg voor iedereen die virtueel wil genieten van de allersnelste autosportklasse.