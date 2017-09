Monster Hunter Stories review - Is vooral een middenmoter

Ontwikkelaar Capcom durft maar weinig met zijn succesfranchise Monster Hunter. Op een paar mobiele games na zijn er geen spin-offs, waardoor nagenoeg alle Monster Hunter-games ongeveer hetzelfde spelen. Met Monster Hunter Stories maakt Capcom eindelijk een uitstapje naar een ander genre.

Monster Hunter Stories speelt zich af in dezelfde wereld als de hoofdgames in de reeks, maar dat zou je in eerste instantie niet zeggen. De realistische omgevingen zijn omgeruild voor cel-shaded gebieden, met daarin anime-achtige personages. In het dorp waar de game zich afspeelt zijn monsters geen gevaarlijke dreiging, maar tembare wezens waar je na enige training mee kunt samenwerken. Het is dan ook traditie om een ruiter in plaats van een jager te worden.

Het achterliggende verhaal bevat zo’n beetje alles dat je van een Pokémon-game kunt verwachten. Je hebt de stille held die zijn monsters met liefde behandelt, de rivaal die zijn team ziet als middel om koste wat kost zijn doel te bereiken en vrienden die je er constant op wijzen hoe getalenteerd je bent. Aan het begin van de game wordt je dorp verwoest door een katachtige draak, maar eigenlijk richt het verhaal van de game zich vooral op jouw voortgang als nieuwe ruiter—net zoals in Pokémon je reis als nieuwe trainer centraal staat.

De gelijkenissen met Pokémon houden daar niet op. Net als bij de bekende Nintendo-franchise ben je in Monster Hunter Stories voor een flink deel bezig met het verzamelen van allerlei nieuwe monsters. Het gros daarvan komt in je stal terecht, maar een klein aantal kun je meenemen om te vechten. Ieder monster heeft eigen vaardigheden en plus- en minpunten, waardoor het belangrijk is om het juiste beest een gevecht in te sturen.

Loterij

Het vinden van een goed monster is nogal een loterij. Je krijgt ze alleen door eieren naar een stal te brengen. Die eieren vind je in kerkers, die op willekeurige plekken in de spelwereld opduiken. Iedere kerker heeft een bepaald niveau; een zeldzame grot kan zeldzame eieren bevatten. Je vindt de eieren door het einde van de kerker te bereiken, maar ook daar stuit je op nogal wat willekeur. Je kunt namelijk verschillende soorten eieren oppakken en meerdere pogingen doen om een goede uit een nest te vissen. De eieren die je afslaat breken echter, waardoor je uiteindelijk met je laatste keuze blijft zitten.

Heb je dat ei eenmaal bij de stal gebracht, dan wordt deze uitgebroed. Verrassing: ook daarbij komt er willekeur om de hoek kijken. Door op bepaalde plekken van het ei te tikken krijgt je monster betere statistieken, maar die plekken zijn niet vooraf bepaald. Het zorgt ervoor dat de ene Kut-ku sterker is dan een ander van zijn soort, zonder dat je daar heel veel invloed op hebt. Dit hele traject is niet rampzalig bij het doorspelen van de game, maar voelt als een tergende loterij als je een efficiënt team voor moeilijkere missies probeert samen te stellen.



Daar staat wel tegenover dat de game een indrukwekkende verzameling aan mogelijke monsters bevat. Je hebt ontzettend veel vrijheid om een team naar eigen smaak in te vullen, waardoor geen enkele playthrough exact hetzelfde aanvoelt. De verzameling bevindt zich uiteraard niet op het niveau van Pokémon, dat al langere tijd zijn monsterlijst heeft uitgebreid, maar de monsters in Stories hebben wél veel karakter. Dit zijn geen draken met verschillende kleurtjes, maar individuen met allemaal een eigen persoonlijkheid.

Steen-papier-schaar

Met al die willekeurigheid van de monsters in je achterhoofd, zou je wellicht denken dat ook de gevechten in Monster Hunter Stories door geluk worden geregeerd. Je vecht namelijk door beurtelings te kiezen uit drie soorten aanvallen: een krachtige, een snelle of een tactische. Iedere aanval is sterk tegen de één maar zwak tegen een ander. Omdat je niet weet wat je vijand doet, is het altijd maar hopen dat je de juiste kiest.



Tenminste, dat is het geval in je eerste gevechten. Naarmate je langer speelt, wordt namelijk duidelijk dat ieder type vijand een bepaald patroon heeft. De raptors in het begin van de game kiezen vooral snelle aanvallen, terwijl bazen vaak een bepaald ritme in hun keuzes hebben. Leer dat ritme kennen, en je weet als speler hoe je het beste kunt reageren.







Het is een leuke manier om de filosofie van Monster Hunter-games ook in Stories te verwerken. Ook in deze jrpg moet je namelijk de bewegingspatronen van je vijanden in de gaten houden, net als in de wat meer actiegerichte hoofdreeks.

Monster Hunter Stories is vanaf 8 september verkrijgbaar voor Nintendo 3DS.