Fire Emblem Warriors review – Volmaakt huwelijk

Het musou-genre heeft in het Westen last van een diepgeworteld stigma; het is volgens velen slechts een reeks repetitieve games waarin geen enkele vorm van uitdaging te vinden is. Zo zou de gameplay bestaan uit enkel eindeloos knoppenrammen en zijn de tegenstanders slechts dwalend slachtvee. Fire Emblem Warriors bewijst echter dat de nazaten van Dynasty Warriors nog steeds uitermate verrassend uit de hoek kunnen komen.



Dat Fire Emblem Warriors het juk zich afwerpt is voornamelijk te danken aan diens bronmateriaal. Hoewel dit niet de eerste keer is dat een geliefde serie geslaagd naar een musou-game is vertaald — denk aan Hyrule Warriors en Dragon Quest Heroes — blijft het in die gevallen bij slechts een lichte twist op de herkenbare hack ’n slash-gameplay met een flinke dosis fanservice. De vertrouwde personages, vijanden en omgevingen zijn wellicht genoeg om je aan de oppervlakte te overtuigen; duik je in de kern dan zijn de games moeilijk van elkaar te onderscheiden. De strategische aard van de Fire Emblem-serie die zijn weg vindt naar Fire Emblem Warriors zorgt er echter voor dat de game meer te bieden heeft dan enkel bekende gezichten.



Simpliciteit omarmt diepgang

Dat betekent niet dat de Dynasty Warriors-gameplay in moet leveren op de sterk toegankelijke combat. Die blijft namelijk zeer eenvoudig en voornamelijk op spektakel gericht. Met combinaties tussen lichte en zware aanvallen ploeg je al gauw als een wilde stier door massa’s vijanden.



Dat komt tot een explosief hoogtepunt wanneer je een speciale aanval loslaat en de Fire Emblem-personages een theatraal einde maken aan de tegenstand. Zo stuurt Cordelia uit Fire Emblem: Awakings een groep Pegasus-ridders aan of verandert Fire Emblem: Fates’ Corrin in haar zilveren drakenvorm. Het is bekende koek; wat de game dan ook daadwerkelijk onderscheidt is de rest van de aankleding. Zo draait het in Fire Emblem Warriors voornamelijk om — zoals je van de serie verwacht — het micro-managen van de personages op het strijdveld.

Warriors is net als zijn voorgangers opgedeeld in diverse hoofdstukken met elk een missie. Vooraf aan zo’n missie krijg je een overzicht van het strijdveld met daarop het soort vijanden, wat voor vijanden zich in een basis bevinden die je moet overnemen en de startpositie van je team. Vervolgens bepaal je wat voor personages je inzet, om zo op elk mogelijke situatie in te kunnen spelen.

De game gebruikt, net als de hoofdserie, een systeem waarbij zwaard-, bijl- en speerwapens elkaar in driehoeksvorm overwinnen. Personages te paard of in de lucht hebben ook een voordeel en een nadaal. Je kleine leger Fire Emblem-figuren achteloos het strijdperk op sturen is daarom sterk af te raden. Dus stel je een divers team op, waarbij je ervoor zorgt dat elk personage zo dicht mogelijk bij een basis staat waar de vijanden het zwakst zijn tegenover hun type aanvallen.



Prettige chaos

Het grote verschil is dat je ze ditmaal in real-time aanstuurt. Dat betekent dat, terwijl je een personage bestuurt om je zorgvuldig gekozen basis over te nemen, elders op het slagveld het tij zomaar kan keren.



Dat blijkt in Fire Emblem Warriors’ voordeel te werken. Het zorgt voor een onophoudelijke hectiek die je constante aandacht vereist voor het totale strijdveld; niet alleen voor wat er zich voor je neus afspeelt. Je verspreidt je personages over het gehele strijdveld, wisselt continu om de overhand te krijgen op specifieke locaties, pauzeert de game voor een strategisch overzicht, krijgt een noodsignaal dat iemand in de problemen zit, stuurt daar bij, neemt even een moment om op adem te komen en de chaos begint weer van voor af aan. Zo is de combat op zich misschien hersenloos, missies zonder tegenslag voltooien is allesbehalve dat.

Dat blijkt in Fire Emblem Warriors’ voordeel te werken; het zorgt voor een onophoudelijke hectiek dat van je vereist het totale strijdveld in de gaten te houden en niet alleen hetgeen wat er op dat moment voor je neus afspeelt. Je verspreidt je personages over het gehele strijdveld, wisselt continu tussen hen om de overhand te krijgen op specifieke locaties, pauzeert de game voor een strategisch overzicht om ze op andere doelen af te sturen, krijgt een noodsignaal dat iemand in de problemen zit, stuurt dat bij, neemt even een kortstondig moment om op adem te komen en de uiterst prettige chaos begint weer van vooraf aan. Zo mag de daadwerkelijke uitvoering van de combat misschien wel hersenloos genoemd worden; de missie zonder tegenslag voltooien is allesbehalve dat.

Eenzelfde niveau van intelligentie is niet in het verhaal te ontwaren. Wie de personages uit voornamelijk de 3DS-games graag samen ziet komen in één game, komt wellicht aan zijn trekken; meer heeft Fire Emblem Warriors ook echt niet te bieden. Het matige verhaal is daarbij zo licht door de game verweven dat het einde na twintig hoofdstukken nogal onverwacht opduikt.

De plot is dan ook niet de reden dat Fire Emblem Warriors een plek in je Switch-collectie verdient; de nagenoeg perfecte en vloeiende gameplay — zowel in docked- als in handheld-modus — is dat absoluut wel. Mede dankzij de talloze missies in de History Mode, die je gevechten uit eerdere Fire Emblem-games laat nabootsen, is er genoeg reden om na de aftiteling de game in de console te laten zitten.





Fire Emblem Warriors is vanaf 20 oktober voor de Nintendo Switch en Nintendo 3DS verkrijgbaar. Voor deze recensie is de Switch-versie gespeeld.