Life is Strange: Before the Storm Episode 2 - Brave New World review: weinig bravoure nodig

Het was zo fijn om in de eerste episode van Before the Storm te merken dat niet alleen ontwikkelaar Dontnod in staat is om Life is Strange-episodes te maken die het hart raken. Maar tegelijkertijd spraken we toen al de zorg uit dat er aanzienlijk minder gameplay-elementen in deze eerste episode van Deck Nine voorbijkomen. Dat is in episode twee: Brave New World niet verbeterd. Integendeel.

In Life is Strange valt vaak nog wat te puzzelen, zoals zorgen dat er een kettingreactie ontstaat om iets gedaan te krijgen of door gesprekken op een bepaalde manier te laten verlopen zodat je iemand voor je karretje kan spannen. Dat is er in Before the Storm vrijwel geheel uit. De momenten dat de game je wel de leiding geeft over hoofdpersonage Chloe zijn op één hand te tellen. Spijtig, want dat zijn juist de krenten uit de pap waarin je kunt rondlopen en zelf de juiste objecten probeert te gebruiken en hoort hoe Chloe over iets denkt. Dat is vaak heel grappig, dus dat had meer in deze episode mogen voorkomen. Zelfs het toegevoegde gameplay-element Backtalk, waarin je moet zorgen dat Chloe de juiste antwoorden geeft om essentiële informatie te ontfutselen, is uiteindelijk net even te makkelijk en heeft bovendien weinig invloed.



Gameplay te makkelijk

Wanneer Chloe bijvoorbeeld afspreekt op het autokerkhof, dan moet ze naar een paar specifieke objecten op zoek in en om alle schroothopen. Het spel laat echter al zo snel zien dat er een activiteit met een bepaald onderdeel te doen is, dat je niet echt hoeft te zoeken. Je moet alleen een rondje lopen en vanzelf springen dingen je in het oog. Dat is jammer, want het haalt het beetje uitdaging weg dat wel in de originele game zit.

Daarvoor in de plaats krijgt de vriendschap tussen Chloe en Rachel nog meer aandacht. Eigenlijk draait zelfs de hele episode alleen daarom. Er zijn wel wat randzaken, zoals Chloe’s lastige thuissituatie, maar als dat eenmaal is geëscaleerd dan is Chloe daar verder niet heel erg mee bezig. Het gaat allemaal om Rachel. Op zich is dat ook wel weer realistisch: je kunt als tiener nou eenmaal helemaal opgaan in andere mensen. Zeker als die zo magisch zijn als Rachel Amber.



Zelfs als je er in de eerste episode nog van overtuigd was dat je de verhouding van Chloe en Rachel puur vriendschappelijk wil houden, dan wordt het je nu moeilijk gemaakt bij die keuze te blijven. De sfeer, de blikken: alles wijst erop dat er meer is tussen Chloe en Rachel dan slechts zin om gewoon met elkaar te hangen. Dat is mooi om te zien, helemaal met de wetenschap van wat er met Rachel staat te gebeuren. De dames leven heel erg in het moment en het voelt fijn om op die golf mee te surfen. Je kunt de warmte van hun vriendschap voelen en zo’n speciale connectie is niet vaak zo goed waarneembaar geweest in games.

Prettige rustmomenten

De voor de franchise typerende zenmomentjes maken dat meesurfen bovendien erg makkelijk. Regelmatig krijg je de kans om even achterover te hangen en te genieten van de geweldige soundtrack die de game heeft. Even een sigaretje roken in je net opgeleukte auto met in de achtergrond het prachtige Arcadia Bay. Heerlijk. Zelfs in deze episode die slechts een klein tijdsbestek beslaat, wordt toch de tijd genomen voor wat momenten van rust om even goed te reflecteren op wat er allemaal gaande is.



Dat is ook waarom de originele Life is Strange uiteindelijk zoveel indruk maakt: het verhaal is zo sterk en je wordt er binnen no-time in meegezogen, en dat is vooral omdat het zo goed tot leven komt door de herkenbare personages. Die meeslependheid zit ook in Brave New World. Je wil echt dat het met iedereen goed afloopt. Zelfs die schooldirecteur die onredelijk is, zelfs meisjes die zich gedragen als egoïstische bitches: je weet grotendeels wat er met deze mensen gaat gebeuren, dus de tijd die je nu nog met ze hebt wil je dan zo mooi mogelijk maken, juist omdat het voelt alsof je ze kent. Dat komt grotendeels door de enorm sterke, goed overgebrachte dialogen. Alles aan deze game voelt heel natuurlijk en dat maakt het spijtig dat er zo weinig te spelen valt, en dat de volgende episode alweer het einde is van deze proloog.







Life is Strange: Before the Storm Episode 2 - Brave New World is nu uit pc, PlayStation 4 en Xbox One. Deze recensie is gebaseerd op de PlayStation 4-versie van de game. Lees ook de review van Episode 1 - Awake.